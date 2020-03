En Italie, Iliad fait un geste pour ses abonnés confinés à cause du Coronavirus

Pour ses abonnés confinés chez eux à cause du Coronavirus, Iliad Italia offre de la data et les appels illimités à l’international sur son forfait dédié à la voix.

La situation est critique en Italie avec l’épidémie de Coronavirus et plusieurs entreprises se sont mobilisées au nom de la solidarité numérique suit à un appel du gouvernement. Iliad Italia en fait partie et enrichit gratuitement son forfait voix.

L’offre la moins chère d’Iliad enrichie automatiquement

Iliad Italia propose un forfait à 4.99€ incluant les appels, SMS et MMS illimités. Côté data, on y trouve initialement 40 Mo de data. Une enveloppe assez maigre si l’on se retrouve connecté par erreur au réseau 4G, ce à quoi l’opérateur a décidé de pallier pour ne pas handicaper les abonnés obligés de rester à la maison dû à l’épidémie.

Ainsi, comme le rapportent nos confrères d’UniversoFree, Iliad a décidé d’offrir 10 Go de data en 4G, pour permettre à ses abonnés de surfer sur leur mobile. De même, afin de faciliter les communications, l’opérateur italien a également ajouté les appels illimités vers les lignes fixes dans plus de 60 destinations internationales et vers les mobiles aux USA et au Canada.

La modification se fera automatiquement, les utilisateurs concernés seront informés par SMS. Cet ajout sera disponible jusqu’au 3 avril dans un premier temps, mais pourrait être reconduit en cas de nouvelles actions gouvernementales contre le Coronavirus en Italie.