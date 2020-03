Android : une attaque pour prendre le contrôle de votre compte Facebook

Une attaque a été repérée sur les appareils Android. Reposant sur deux agents malveillants, elle permet de prendre le contrôle de votre compte Facebook.

Les chercheurs de la société de sécurité informatique Kaspersky ont publié un billet afin de parler du cheval de Troie nommé Cookiethief et repéré sur les appareils Android. Celui-ci permet de récupérer les cookies lors de la connexion au réseau social Facebook. En parallèle, un autre agent malveillant nommé Youzicheng exécute un serveur proxy sur l’appareil, afin de tromper Facebook concernant la localisation géographique de l’appareil et de ne pas éveiller les soupçons.

Les cybercriminels peuvent ainsi se connecter à votre compte Facebook afin d’en prendre le contrôle et de diffuser des spams et autres joyeusetés sur les profils et dans les messages, sans éveiller les soupçons du côté de Facebook. D’après les données de Kaspersky, il y aurait environ 1 000 victimes, en sachant que ce nombre est en augmentation. Bref, gardez l’oeil sur les connexions à votre compte. Si ça n’est pas déjà le cas, installer une solution de sécurité apparaît également comme une bonne idée.