Spotify va faire passer certains abonnés payants à la formule gratuite

Spotify en a assez de la commission prélevée par Apple pour les abonnements Premium souscrits depuis l’application iOS et met fin à tous ces abonnements.

Il faudra se réabonner ailleurs. Spotify cesse de supporter ses abonnements Premium via l’App Store, après de nombreuses échauffourées avec Apple. Le conflit remonte en effet à 2016, date à laquelle le géant suédois a arrêté de proposer son offre via le magasin d’applications de la firme de Cupertino.

La raison est simple : une commission prélevée par Apple s’élevant à 30 ou 15% pour tous les achats réalisés via une application. Le géant du streaming avait par ailleurs déposé une plainte en Europe pour abus de position dominante. Si les abonnements réalisés pendant les deux ans durant lesquels la pratique était acceptée par Spotify ont continué, la plateforme a commencé à avertir les abonnés concernés par email. A la fin de la période de facturation en cours, l’abonnement sera terminé et passera à la formule gratuite, ce sera donc le retour de la publicité et la perte de plusieurs fonctionnalités.

« Ces mesures nous permettront de continuer à offrir à tous nos utilisateurs une expérience d’abonnement cohérente et de premier ordre » explique Spotify. La souscription par un autre moyen sera toujours possible, notamment sur le site web avec sa carte bancaire. Heureusement, le nombre d’abonnés touché est assez restreint, sur les plus de 100 millions d’utilisateurs payants en 2019, seuls 680 000 étaient concernés.

Source : Clubic

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox