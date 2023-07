Free Mobile propose un tout nouveau smartphone milieu de gamme en précommande avec une promo réservée aux abonnés et un cadeau

Annoncé aujourd’hui par le fabricant chinois, le Honor 90 est déjà disponible en précommande chez Free Mobile.

Une nouvelle gamme vient d’être présentée par Honor et vous pouvez d’ores et déjà en réserver un sur le site web de l’opérateur de Xavier Niel. Pour l’occasion,d’une offre de remboursement sous forme d’avoir et d’une paire d’écouteurs Earbuds3 Pro, pour toute précommande jusqu’au 19 juillet inclus.

Le smartphone est proposé en deux coloris, noir et vert, mais toujours dans avec 512 Go de stockage. Il est proposé à 599€ pour les personnes ne possédant pas de forfait Free Mobile. Cependant, si vous vous êtes déjà abonné, vous pouvez bénéficier d’une réduction puisqu’il coûtera seulement, 519€ à la commande. Vous pouvez également passer par la solution Free Flex, en payant, pour les nouveaux souscripteurs à un forfait Free Mobile, 119€ à la commande, puis 16.99€/mois pendant 24 mois, avec une option d’achat à 72€. Les abonnés utilisant déjà leurs identifiants Free Mobile bénéficieront pour leur part d’une première commande à 41€ puis de mensualités à 16.99€/mois et une option d’achat à 70€.

Une offre de remboursement est proposée, permettant d’accéder à un avoir valable sur une sélection de téléphones si vous passez par Free Flex. Pour les nouveaux abonnés, ce sont 118€ remboursés et pour les anciens 40€. Pour en profiter, suivez la démarche indiquée dans ce formulaire. Pour recevoir des écouteurs gratuits, il faudra constituer un dossier en remplissant ce document.

Que vaut ce tout nouveau smartphone présenté aujourd’hui par Honor ? Il se présente comme le meilleur smartphone milieu de gamme du moment avec des fonctionnalités avancées pour un budget raisonnable. L’un des point fort est la photo, avec un capteur principal de 200 megapixels, associé à un capteur grand angle de 12 megapixels et un capteur de profondeur de 2 megapixels. Comptez 50 megapixels à l’avant pour prendre vos meilleurs selfies. Pour afficher ces photos, le Honor 90 propose une dalle Quad-Curved de 6.7 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120Hz.

Côté performances techniques, comptez sur un Snapdragon 7 Gen 1 de 4nm, compatible 5G et une batterie de 5000 mAh dont l’autonomie est boostée par l’intelligence artificielle. Elle est par ailleurs compatible avec la charge rapide 66W. Il embarque également 12 Go de mémoire vive auxquels s’ajoutent 7 Go de mémoire virtuelle. De quoi promettre une expérience utilisateur plus que satisfaisante pour moins de 600€.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox