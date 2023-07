“On ne choisit pas ses voisins” : quand Free et SFR se collent un peu trop , Se Loger en profite

Quoi de mieux qu’une boutique voisine de Free et SFR pour faire un peu de pub ? Se Loger profite de la proximité physique de certains concurrents dans les rues pour sa nouvelle campagne.

Quand les magasins de grands rivaux se juxtaposent, cela inspire Se Loger au point d’en faire une campagne de publicité dans les rues. Ainsi, fleurissent actuellement des affiches publicitaires du groupe spécialisé dans la diffusion d’annonces immobilières sur internet devant ou au-dessus des vitrines d’enseignes concurrentes collées les unes autres comme par exemple McDonald’s et Burger King, Carrefour City et Naturalia ou encore Free et SFR. A chaque fois le même message, plutôt cocasse et de circonstance, est mis en exergue : ” On ne choisit pas ses voisins, mais on peut trouver son bien idéal sur Se Loger”.

"On ne choisit pas ses voisins" – Quand Se Loger joue sur la proximité des concurrents entre eux pic.twitter.com/AMzAyt2ztz — Creapills 💊 (@creapills) July 6, 2023

De quoi peut-être raviver la flamme entre ces grands rivaux. Du côté de Free, le CM se montre réactif sur Twitter et préfère comme souvent jouer la carte de l’humour : “Ambiance glaciale entre voisins, Heureusement, on a une bonne couverture”. Cela tombe bien, SFR aussi même si la connexion passe souvent mal entre eux.

Ambiance glaciale entre voisins.

Heureusement, on a une bonne couverture. https://t.co/JfjRz6ENh2 — Free (@free) July 6, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox