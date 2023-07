La Freebox Révolution à 14,99€/mois : Free ne renouvelle pas son offre, il ne reste que quelques heures pour en profiter

L’opérateur a lancé le 19 juin dernier, une offre avec Freebox Révolution incluant 12 mois offert à Canal+ Séries et 6 mois à Amazon Prime sur Veepee.

Mi juin, Free lançait une offre spéciale sur Veepee avec la Freebox Révolution à 14.99€/mois pendant un an, puis 39.99€/mois. En contrepartie d’un engagement d’un an, les abonnés bénéficieront ainsi de TV by Canal, mais aussi de Canal+ Séries offert durant un an ainsi que 6 mois offerts à Amazon Prime en plus d’une connexion haut ou très haut débit, de la téléphonie et de Freebox TV. mais contrairement à son habitude, l’opérateur ne prolonge pas son offre. Elle sera donc stoppée ce vendredi 7 juillet à 6h00.

L’avantage proposé est avant tout financier avec une économie de 5€ la première année et la deuxième par rapport au tarif disponible sur le site de l’opérateur, le contenu de l’offre étant pour sa part identique. Une fois passées les périodes promotionnelles des services offerts, ils seront facturés 9.99€/mois pour Canal+ Séries et 6.99€/mois pour Amazon Prime. Cette offre est disponible pour quelques heures encore :

• Situés en zone dégroupée (ADSL ou VDSL) ou fibrée (uniquement sur les zones de déploiement de la fibre optique et sous réserve de raccordement de votre domicile)

• Éligibles au service de télévision

• Disposant d’une ligne téléphonique active ou inactive

• Non abonnés d’une offre fixe de Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription. À défaut, des frais de réactivation de 100€ et un passage immédiat au Forfait Freebox Révolution avec TV by CANAL via Veepee à 39,99€/mois seront appliqués à l’abonné.

À noter également, des frais de mises en service de 49€ seront prélevés et vous pouvez bénéficier de jusqu’à 100€ remboursés sur demande sur vos frais de résiliation et les mois d’abonnement restant à échoir facturés par votre ancien opérateur. En cas de résiliation, il faudra payer 49€.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox