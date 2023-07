Freebox Files : de petites évolutions pour l’application de partage de fichiers en tout genre de Free

Partager ses fichiers grâce à Freebox Files sur iOS n’aura plus de secret pour vous.

L’application Freebox Files s’est récemment dotée d’une nouvelle version grand public 1.11 sur iOS après une période de test en bêta sur TesFlight.

Au programme, un redesign de la vue « Nouveau téléchargement », une évolution des astuces de partage : à retrouver dans la vue « Partages » en cliquant sur « Comment partager ? » et des évolutions diverses non détaillées. Point fort, vous pouvez définir la durée de votre partage et envoyer le lien de partage au destinataire de votre choix directement via de nombreuses apps (Mail, Whatsapp, Gmail, Discord, Messages et même AirDrop).

L’application Freebox Files permet de lire des contenus depuis n’importe où comme faire défiler les photos de vos dernières vacances, lancez vos meilleures vidéos et écoutez vos albums préférés en boucle. En somme c’est l’application incontournable pour gérer facilement depuis son mobile tous les fichiers contenus sur le disque dur d’une Freebox Révolution et Delta ou sur tout espace de stockage connecté à une Freebox Pop et mini 4K.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox