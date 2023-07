Pannes et mauvais raccordements : le gendarme des télécoms révèle les réseaux fibre les plus catastrophiques

L’Arcep dévoile la première édition de son observatoire trimestriel de la qualité des réseaux fibre. De quoi se rendre compte des départements et des réseaux enregistrant le plus d’échecs de raccordement et de pannes chaque mois. Altitude et Altice sont publiquement pointés du doigt.

Echecs de raccordement, débranchements sauvages d’abonnés, armoires fibre en mode plats de nouilles, techniciens et sous-traitants peu scrupuleux, ubérisation de la profession. Depuis près de 3 ans, le constat est alarmant, les malfaçons dans le déploiement de la fibre font tâche et impactent l’expérience utilisateur, au point que beaucoup aujourd’hui préfèrent garder leur connexion ADSL, en atteste un ralentissement des abonnements FTTH cette année.

L’amélioration de la qualité de l’exploitation des réseaux en fibre optique, gage de la pérennité de cette infrastructure et de la satisfaction des utilisateurs, est une priorité pour l’Arcep qui pour résoudre les difficultés observées a mis en place dès 2019 des travaux de concert avec les opérateurs qui ont conduit à la prise d’engagements de la part de l’ensemble de la filière en septembre 2022 pour mieux contrôler les interventions, prévenir et reprendre les malfaçons au fil de l’eau.

Si les opérateurs estiment que les réseaux impactés sont minoritaires, l’Arcep préfère se baser sur ses propres calculs. En France, le taux moyen de panne est de 0,12 % sur le parc de lignes FTTH. Chez certains telcos, les chiffres explosent par endroits, de 10 à 50 fois supérieur.

Lancement du premier observatoire trimestriel sur la qualité des réseaux fibre

“Une partie des réseaux, regroupant environ 2% des lignes exploitées sur le territoire, présente des taux d’incidents significativement plus élevés que la moyenne nationale. Qualifiés d’accidentogènes, il font aujourd’hui l’objet, pour la plupart, de travaux de remise en état par les opérateurs d’infrastructure qui les exploitent”, annonce l’Arcep dans son premier observatoire de la qualité des réseaux fibre, publié le 6 juillet.

Il s’agit donc de remettre en état des points de mutualisation et de l’ensemble des infrastructures en zone arrière du point de mutualisation, mais aussi dimensionner les réseaux qui en on besoin tout en retrouvant de la cohérence dans les systèmes d’information par rapport à la réalité du terrain.

Dans un soucis de transparence, le régulateur a pris la décision de rendre publiques les informations qu’elle collecte, auprès des opérateurs d’infrastructure et des opérateurs commerciaux, sur la qualité des réseaux en fibre optique. Cela se traduit notamment par des cartes très parlantes, présentant une forte disparité dans la répartition des échecs au raccordement sur l’ensemble du territoire. L’observatoire permet aux collectivités locales et à toutes les parties prenantes d’apprécier les effets des plans de reprise des réseaux engagés par les opérateurs qui déploient les réseaux.

Echecs de raccordement, le bonnet d’âne pour Altitude et Altice

Pour chacun des réseaux en fibre optique déployés en France, deux types d’indicateurs sont présentés : le taux d’échecs au raccordement le taux de pannes survenues sur ces réseaux.

Pour le premier indicateur, le taux mensuel d’échec est en nette baisse de février, preuve de l’amélioration des interventions. C’est tout de même l’occasion de se rendre compte des réseaux les plus accidentogènes ainsi que les départements associés

Sans surprise et comme révélé depuis plusieurs mois, Altitude Infra est l’opérateur en charge des réseaux recueillant la moyenne de taux mensuels d’échecs la plus élevée, comme par exemple 29,98% sur le réseau Resoptic et 24,76 sur celui de Tutor Nancy. Un plan de rénovation de 21 millions d’euros a été engagé pour remettre en état ses réseaux, le travail a déjà commencé.

Deuxième visé, Altice (XP Fibre) compte pléthore de réseaux donc les échecs de raccordement sont trop nombreux, notamment en Corrèze, dans l’Eure et la Seine-Maritime. Orange apparaît comme le meilleur élève de la classe.

Taux de pannes sur les réseaux

En plus des échecs de raccordement, les utilisateurs peuvent aussi rencontrer des pannes qui amènent à une indisponibilité temporaire des services fournis. Pour mesurer l’ampleur des difficultés, l’Arcep suit l’évolution par réseau et par département du taux de pannes mensuel.

Tout comme les échecs de raccordement, les pannes sur les réseaux touchent en majorité les même départements, et sont significativement en baisse depuis février 2023. Les opérateurs d’infrastructure les plus visés sont les mêmes, à savoir Altitude dont les réseau Sequentic et Tutor Essonne affichent les le plus hauts taux de panne en France (5,37% et 5,09%)). Du côté de XP Fibre de SFR, les réseaux Debitex et de la Seine-Saint-Denis font partie des plus accidentogènes (taux de panne de 3%).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox