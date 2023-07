Fibre : un plan de rénovation de 21 millions d’euros est lancé sur des réseaux en piteux état

Altitude Infra investit plus de 21 millions d’euros pour rénover les réseaux récemment repris et laissés à l’abandon depuis trop longtemps.

Le 3ème opérateur d’infrastructure de fibre optique en France, Altitude Infra, tient à se justifier et à avancer dans le bon sens alors que l’Arcep s’apprête cette semaine à pointer du doigt les mauvais élèves et surtout les réseaux les plus accidentogènes en France à travers des cartes par département.

Plusieurs opérateurs d’infrastructure sont dans le viseur comme Altitude dont le réseau de l’Essone affiche le plus haut taux de panne en France (6,5%). Selon lui, les sites les plus impactés par les malfaçons, sont des réseaux qu’il a acquis en 2021 à la suite de la cession de Covage à SFR, à savoir Fibre Calvados, Seine-Essonne THD et Europ’Essonne.

“Nous avons engagé dès l’acquisition de ces réseaux un vaste plan de rénovation”, assure Altitude qui n’épargne par ses prédécesseurs : “Les réseaux construits initialement par Tutor, repris par Covage puis par XP-Fibre n’ont bénéficié d’aucun investissement dans les phases de changement d’actionnariat financier. Avec une vision long terme affirmée et reconnue, Altitude Infra a repris ces réseaux en mauvais état et rattrape depuis le premier jour de leur acquisition des années de retard d’investissement, au bénéfice des clients finaux.”

Déjà 3,8 millions d’euros ont été investis depuis un an sur les réseaux construits par Tutor. Un nouveau plan de rénovation de 21 millions d’euros est à présent engagé sur 2 ans afin de restaurer les sites les plus accidentogènes, mettre les réseaux en conformité et garantir un service digne de ce nom.

Si les opérateurs estiment aujourd’hui que les réseaux impactés par les malfaçons sont minoritaires, l’Arcep préfère se baser sur ses propres calculs. En France, le taux moyen de panne est de 0,12 % sur le parc de lignes FTTH. Chez certains telcos, les chiffres explosent par endroits, de 10 à 50 fois supérieur.

Altitude tient toutefois à rassurer le public en indiquant que sur ses réseaux d’origine (représentant 92% de son parc), il affiche une excellente qualité de service avec un taux d’incident de seulement 0,10%, en dessous de la moyenne nationale.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox