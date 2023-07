Clin d’oeil : sur Netflix, même la pub peut être une série

Pour amadouer l’utilisateur devant les coupures pubs, Netflix travaille à les scénariser.

La suite de la pub après votre film ! D’après les informations du Financial Times, le géant du streaming entend lancer une nouvelle technologie pour sa formule comprenant des publicités. Le but est de proposer des nouveaux formats pour les spots de publicité entrecoupant le visionnage de votre film ou de votre série.

Concrètement, ces derniers seraient non seulement ciblés pour convenir au mieux aux habitudes de chaque utilisateur, mais aussi proposés sous forme de contenus épisodiques. En plus de suivre vos épisodes de The Witcher ou d’autres séries à succès, vous pourrez ainsi suivre assidûment la promotion d’un produit ou service d’une marque partenaire.

Le but étant de proposer une présentation attractive et pour le moins originale et les annonceurs seraient plutôt séduits par l’idée. “Les marques sont extrêmement enthousiastes à l’idée d’être associées au contenu de Netflix et elles commencent maintenant à envisager des innovations beaucoup plus importantes autour de ces nouveaux formats, avec des partenariats plus stratégiques” affirme l’un de ses cadres. De plus, un tel projet pourrait impliquer le fait de pouvoir se détacher du partenaire principal de Netflix pour ses publicités : Microsoft.

« Le plan pour Netflix était juste d’arriver rapidement sur le marché l’année dernière. Le format actuel n’était pas le format final. Ils vont être très créatifs. Il va y avoir une meilleure expérience, une expérience différente de celle actuelle », explique la firme. Il reste à voir si les utilisateurs seront pour leur part séduits par ces formats publicitaires, la formule Standard avec pub ayant rencontré un succès assez important selon la firme américaine. Elle est disponible en France chez Bouygues Telecom, SFR et Free et arrivera bientôt chez Orange.

