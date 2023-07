Free tease l’arrivée d’un nouveau Free Center avec un rébus

C’est à vous de jouer ! Dans quelle ville une nouvelle boutique Free ouvrira “bientôt” ses portes ?

Après avoir inauguré vendredi dernier sa 206e boutique à Saint-Maximin dans l’Oise, Free reprend ses bonnes habitudes en lançant une nouvelle énigme sur Twitter sous la forme d’un rébus.

L’objectif est de faire deviner la ville sur laquelle il a jeté son dévolu pour renforcer le maillage de son réseau de distribution, lequel ne cesse de s’étendre dans les grandes agglomérations mais aussi dans les villes moyennes et de plus en plus souvent dans les communes de moins de 20 000 habitants.

L’opérateur s’implante aujourd’hui majoritairement dans les centres-villes et les centres commerciaux, autrement dit dans les lieux les plus fréquentés pour mieux commercialiser ses offres Freebox et Free Mobile mais aussi son étalage de smartphones et sa solution de financement Free Flex.

