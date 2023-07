Free continue de parfaire le maillage de son réseau de distribution

Saint-Maximin ,petite commune de 3000 habitants située dans l’Oise en Picardie, accueille une boutique Free.

Il a fait sa crémaillère comme promis depuis plusieurs semaines sur sa vitrine pendant les travaux. Free a inauguré le 30 juin une nouvelle boutique à Saint-Maximin dans l’Oise au sein du centre commercial Cora. Une bonne nouvelle pour les abonnés et prospects de cette commune de 3000 habitants. Le Free Center le plus procheétait celui d’Aeroville à Roissy (27km).

Une boutique Free est un espace de découverte et de ventes qui permet aux abonnés et futurs abonnés de découvrir et de souscrire aux offres Freebox et Mobile, d’essayer les derniers smartphones des plus grandes marques ainsi que de recevoir l’assistance de nos experts. Aujourd’hui, l’opérateur compte 205 boutiques aux quatre coins de l’Hexagone.

