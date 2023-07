Free continue de déployer sa 4G plus vite que ses rivaux et cela pourrait vite changer l’ordre des choses

L’ANFR a dévoilé les chiffres de déploiement de la 4G durant le mois de juin 2023. Free Mobile reprend les devants et se rapproche un peu plus de SFR en nombre de sites.

Généraliser la 4G, c’est l’engagement pris par les opérateurs dans le cadre du New deal en 2018. Aujourd’hui, chacun couvre plus de 99% de la population grâce au déploiement massif de plusieurs bandes de fréquences partout en France. Aujourd’hui, l’objectif est d’éradiquer les zones blanches grâce à un dispositif de couverture ciblée, c’est aussi de migrer tous leurs sites 3G en 4G, une mission en passe d’être terminée. Si aujourd’hui, Orange est imbattable sur la 4G et le restera en nombre de sites activés, Free Mobile cravache pour dépasser SFR et Bouygues Telecom. L’ex-trublion a commencé à déployer son réseau il y a à peine plus de 10 ans, des lustres après ses rivaux. Aujourd’hui, il leur colle aux basques, en atteste une nouvelle fois le nouvel observatoire des déploiements des réseaux mobile de l’Agence nationale des fréquences.

Au 1er juillet, 61 095 sites 4G étaient autorisés dont 56 169 en service. Le bilan des sites 4G mis en service en métropole s’établit comme suit :

Orange (29 299 sites, +71 en juin 2023) ;

Bouygues Télécom (25 486 sites, +105 sur la même période) ;

SFR (25 231 sites, +166 sur la même période) ;

Free Mobile (24 787 sites, +214 sur la même période).

Le déploiement de la 4G chez Free Mobile

Free Mobile a déployé le plus de sites 4G au cours du mois de juin, l’opérateur compte désormais seulement 444 supports de moins que SFR et 699 sites le séparent de Bouygues Telecom. Côté fréquences, l’opérateur de Xavier Niel a déployé 797 nouvelles antennes 2100 MHz, 160 de plus en 700 MHz, 167 en 1800 MHz, et 126 en dans la bande 2600 MHz.

Du côté de la 3G, Free continue son déploiement avec 192 nouvelles activations sur le mois de juin pour un parc de 24 899 sites. SFR et Bouygues comptent seulement plusieurs centaines de supports de plus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox