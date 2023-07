Abonnés Freebox et Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement

Une nouvelle sélection de titres à essayer grâce à Prime Gaming, avec au programme du gameplay nerveux et de l’aventure.

De nouveaux jeux sont proposés pour ce début de mois de juillet. Ils sont disponibles pour une durée allant de 33 jours, à condition d’être abonné Amazon Prime. Si vous possédez une Freebox Delta, cet abonnement est inclus dans votre offre et il est également offert pendant six mois aux abonnés Freebox Révolution, Pop et Mini 4K avec un forfait Free Mobile rattaché.

Vous pouvez découvrir Shovel Knight Showdown. Vous vous plongez dans un jeu de combat se déroulant dans un univers où un cataclysme magique a créé un monde de batailles sans fin. Les héros et les méchants de la saga Shovel Knight doivent découvrir les origines du désastre et se battre pour remédier au problème ! Contrôlez votre personnage préféré (en solo ou avec un ami en combats coopératifs), affrontez de puissants rivaux et améliorez vos compétences avec les modes Entraînement et Cibles pour être à la hauteur lors du combat final.



Loin des chevaliers, il est aussi possible de jouer… le gérant d’un food truck dans Cook, Serve, Delicious !3. Cuisinez, servez et gérez votre food truck tout en distribuant des centaines de plats différents à travers une Amérique déchirée par la guerre. Un univers assez atypique pour un jeu de ce genre, mais la saga a rencontré un franc succès alors pourquoi ne pas l’essayer ?



Pour savoir comment récupérer ces jeux, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant la marche à suivre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox