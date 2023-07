Twitter ultra limité sans abonnement payant, de grands changements alors que Meta approche

Le réseau social est en pleine mutation depuis l’arrivée d’Elon Musk à sa tête et les dernières décisions du milliardaire ont fait réagir beaucoup de monde.

Limite de tweets visionnés, Tweetdeck payant… Que se passe-t-il chez Twitter ? Ce weekend, la plateforme a vu arriver un énorme changement dans son fonctionnement, en annonçant restreindre le nombre de posts pouvant être vus chaque jour. La limite a évolué au fil des heures pour s’établir sur 10 000 messages par jour pour les comptes vérifiés, 1000 pour les utilisateurs non vérifiés et 500 pour les nouveaux membres. Une fois ce seuil passé, il n’est plus possible d’utiliser Twitter pour la journée.

Elon Musk justifie cette décision en annonçant souhaiter limiter l’utilisation des données par des tiers, notamment dans le cadre du développement de l’intelligence artificielle. Il ne s’agit pas du seul changement apporté. Après une brève période de non-fonctionnement hier, Tweetdeck va également changer. Une nouvelle version a été lancée permettant de récupérer toutes les listes créées sur l’ancienne mouture. Cependant, les utilisateurs qui souhaitent continuer à l’utiliser sur le long terme, il faudra d’ici 30 jours être vérifié et donc payer Twitter Blue.

We have just launched a new, improved version of TweetDeck. All users can continue to access their saved searches & workflows via https://t.co/2WwL3hNVR2 by selecting “Try the new TweetDeck” in the bottom left menu.

Some notes on getting started and the future of the product…

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 3, 2023