Amazon augmente de 2€ le prix du “Pass Ligue 1”

La ligue 1 devient plus chère sur Prime Video. L’abonnement passera à 14,99€/mois la saison prochaine bien que le prix de l’offre annuelle ne change pas.

Même si Lionel Messi ne foulera plus les pelouses de la Ligue 1 la saison prochaine, Amazon a décidé de revoir à la hausse le prix de son “Pass Ligue 1”.

Dans un mail envoyé à ses abonnés Prime, le diffuseur de 80% de la compétition informe en amont de l’entame de sa troisième saison, qu’il faudra désormais débourser 14,99€/mois contre 12,99€/mois jusqu’à présent. Pour accéder à la Ligue 1, il faut rappeler qu’il est nécessaire d’être abonné à Amazon Prime (6,99€/mois ou 69,90 euros par an). L’abonnement reviendra donc au total à 21,98€/mois bien qu’il intègre également de nombreux avantages comme la livraison rapide et gratuite sur Amazon et l’accès à Prime Video.

Seul lot de consolation, le prix de la saison soit 1 an au « Pass Ligue 1 » ne changera pas, il faudra toujours compter 99 euros, soit 30% de moins que l’abonnement mensuel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox