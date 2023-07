Canal+ lance une nouvelle “série limitée” complète sur les Freebox et box des autres opérateurs

L’offre 100% Canal+ revient jusqu’au 9 août avec les contenus Apple TV+ inclus. Soit 10€/mois de réduction pendant 1 an.

Une “Série limitée” sur-mesure pour retrouver des films ultra-récents (6 mois après leur sortie), des séries Création Originale et internationales exclusives, des docs et des contenus jeunesse. Mais aussi les rendez-vous sport comme la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Premier League, le TOP 14 de rugby, la Formule 1, et la Moto GP.

Du 4 juillet au 9 août, la filiale de Vivendi lance son offre 100% Canal+. Celle-ci permet 2 utilisateurs simultanés et comprend l’accès à 9 chaînes, à savoir Canal+, Canal+ Sport, Foot, Sport 360, Cinéma, Grand Ecran, Docs, Kids et Séries pour 22,99 €/mois pendant 12 mois puis 32,99€ avec un engagement de 24 mois.

Canal+ nous avait toutefois habitué à mieux, une offre similaire a été proposée à plusieurs reprises à 15,99€/mois pendant 2 ans. Mais cette fois, toutes les créations Apple Original avec Apple TV+ sont incluses. A la souscription, il est toutefois possible de ne pas opter pour les options Canal+ à la Demande et Apple TV+, la promotion revient alors à 20,99€/mois pendant 1 an puis 30,99€/mois. Dans les deux cas, vous avez le premier mois pour essayer.

L’offre est accessible sur les décodeurs Canal+, les box des opérateurs et tous les autres supports classiques (Smart TV, Apple TV, Android TV, Fire Stick, mobile, consoles…).

A noter également la gratuité pendant deux mois de l’option TV+, donnant accès à plus de 60 chaînes en tout genre, allant de Disney Junior à Paris Première en passant par les chaînes Planète+. Cette option peut être résiliée mais si vous souhaitez la conserver, il faudra compter 10€/mois une fois la période de gratuité. L’accès à la plateforme Cafeyn est également inclus, soit plus de 1300 titres de presse en illimité.

