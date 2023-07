Free lance une toute nouvelle mise à jour du player de sa Freebox Révolution avec des améliorations

Redémarrez votre Player Freebox Révolution, une mise à jour 1.3.31 est disponible avec plusieurs améliorations et corrections.

Free n’abandonne pas sa Freebox Révolution lancée en 2010. Après avoir déployé une mise à jour hier du serveur de sa box iconique, l’opérateur lance à présent une nouvelle version 1.3.31 de son player.

Au rang des changements, les développeurs Freebox ont amélioré le support des partages Windows/SMB2 dans l’explorateur de fichiers et le support de l’affichage des langues étrangères dans l’application YouTube. Le temps de démarrage de certaines applications a été optimisé.

Dans le même temps, certaines chaînes TV qui n’étaient plus lues depuis la mise à jour 1.3.30, le sont à présent. Il s’agit de Utsav Bharat (canal 791), Utsav Plus (792) et Utsav Gold (793).

Des problèmes rencontrés sur l’affichage de la mosaïque des chaînes France 3 (chaîne 300) et sur le choix de la qualité du flux lors d’un enregistrement TV, sont de également de l’histoire ancienne. Un correctif a également été déployé sur l’enchaînement des pistes lors de la lecture d’un CD audio.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox