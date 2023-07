“Iliad’la joie” à travailler chez Free en 2023, le taux de satisfaction reste très élevé

Free annonce un taux de satisfaction globale de 82% en 2023 chez ses collaborateurs, en retrait de 1 point par rapport à l’année dernière.

Cette année encore, les collaborateurs de Free et sa maison-mère se disent fiers d’appartenir au groupe et apprécient leur travail. Ce 4 juillet, Iliad dévoile les résultats de son enquête interne annuelle afin d’évaluer le climat social dans toutes les entités de son périmètre d’activité hexagonal. “Les résultats enregistrés sont excellents, avec un taux de satisfaction globale de 82%, alors même que nous avons massivement recruté en France ces derniers mois”, se félicite-t-il. Une performance d’autant plus louable selon lui eu égard au contexte économique et social plus difficile qu’un an auparavant, année durant laquelle le taux de satisfaction globale s’est élevé à 83%.