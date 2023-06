Free lance une petite mise à jour d’OQee sur le Player Pop et Android TV

La date des replays es désormais mieux indiquée sur l’interface OQee de la Freebox Pop et des box Android TV 8 ou plus compatibles.

A quelques jours des vacances d’été, l’application OQee by Free évolue sur de nombreux supports. Après une mise à jour sur les mobiles (iOS et Android), mais aussi sur navigateur, c’est au tour de la version sur Freebox Pop et Android TV. Les développeurs annoncent que la date de diffusion des replays est désormais mieux indiquée pour retrouver facilement l’épisode ou l’émission que vous souhaitez regarder.

Avec l’interface TV OQee by Free, il est possible de plus de 580 chaînes TV en direct dont 220 incluses et de nombreuses chaînes Replay inclus, ainsi que des fonctions avancées (contrôle du direct, start-over, enregistrement…). Le nouveau service AVOD de Free, OQEE Ciné, est également intégré avec plus de 300 films et séries et des dizaines de nouveaux titres rejoignant le catalogue chaque mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox