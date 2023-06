Bouygues Telecom et SFR utilisent plus d’antennes Huawei qu’en 2020

Malgré l’avenir incertain du fabricant chinois en Europe et les limitations en cours sur le territoire hexagonal, SFR et Bouygues Telecom continuent de déployer ces sites en zone blanche.

L’équipementier est tombé en disgrâce depuis 2019 suite à des accusations d’espionnage et un tiers des pays de l’UE ont pris des mesures anti-Huawei. En France notamment, son matériel ne doit plus être installé près de sites critiques pour des raisons de sécurité nationales. A l’heure actuelle, seuls Bouygues Telecom et SFR utilisent des antennes provenant de Huawei pour une grande partie de leur réseau.

Étant les utilisateurs principaux d’équipements provenant du géant chinois, ils s’étaient d’ailleurs vus imposer le démantèlement de nombreuses antennes, situées dans ces zones, avant 2028. Cependant, rien n’interdit son déploiement sur le reste du territoire français et malgré les inquiétudes de plusieurs organismes étatiques, SFR et Bouygues Telecom ont continué à déployer du Huawei au point qu’aujourd’hui, on en compte davantage qu’en 2020 selon Challenges. C’est par exemple le cas dans les zones blanches, mal ou pas couvertes par les opérateurs.

