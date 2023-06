Free continue de parfaire son réseau de distribution en Île-de-France

L’opérateur annonce l’ouverture prochaine d’une boutique à Meaux.

Fort de ses 202 espaces de ventes et conseils, Free poursuit le développement de son réseau de distribution. Après une ouverture Claye-Souilly , l’opérateur annonce ce 6 juin une prochaine inauguration à Meaux (Seine-et-Marne), une commune de plus de 50 000 habitants.

Dans le département, Free compte déjà des boutiques à Collégien et à Val d’Europe (Serris). Aujourd’hui, il lance les recrutements à Meaux pour constituer son équipe.

En Île-de-France, l’opérateur compte actuellement une trentaine de boutiques et emploie plus de 4000 collaborateurs. Ce chiffre comprend les salariés des Free Center, mais également ceux dédiés au déploiement des réseaux fixe et mobile dans les huit départements, ainsi que les équipes itinérantes dédiées à l’assistance.

