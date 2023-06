Bouygues Telecom lance son “Service Max” pour ses forfaits B&You avec la 5G, la TV et l’assistance téléphonique

Une nouvelle option est proposée pour les abonnés aux offres sans engagement de l’opérateur.

De quoi donner un coup de boost à son offre mobile pour 4€ supplémentaires. Bouygues Telecom propose une nouvelle option d’enrichissement de ses forfaits “B&You”, intégrant plusieurs services et améliorations, notamment la 5G et ce sans engagement.

Les nouveaux clients peuvent y souscrire dès la commande de leur forfait mobile, au même titre que l’option 5G seule ou une protection Norton antivirus par exemple. Pour ceux ayant déjà souscrit à une offre B&you, l’option est disponible depuis l’espace abonné directement.

“Service Max” propose ainsi de rendre votre forfait compatible avec la 5G, mais permet également d’accéder à b.tv illimité, soit l’accès à plus de 70 chaînes en illimité en mobilité, sans décompte de votre enveloppe internet mobile, grâce à une application. L’opérateur précise par ailleurs qu’elle permet de caster ses programmes sur un téléviseur compatible. L’option inclut par ailleurs l’Assistance+, soit l’accès au service client par téléphone au 1064 et un traitement prioritaire avec les conseillers de l’opérateur, tant en terme d’assistance technique que commerciale.

Service Max a pour elle son prix plutôt alléchant par rapport à son contenu. Alors que l’activation de la 5G coûterait 3€ supplémentaire par mois et l’accès à B.TV illimité, 6€/mois, ici l’option n’est facturée que 4€/mois tout en incluant cette assistance poussée qui n’est pas proposée seule. Sur le papier, il est donc plus intéressant de prendre Service Max, d’autant plus que cette formule est sans engagement et peut donc être résiliée à tout moment. Pour rappel, cette option n’est disponible que sur les forfaits sans engagement de l’opérateur et non pas sur les offres estampillées simplement “Bouygues Telecom”.

