Réseau mobile : Free attaque pour la 4e fois une commune en seulement 5 ans

Un conflit autour d’une antenne n’en finit plus dans la commune de Saurat dans l’Ariège. Cinq ans après l’annonce de son projet d’implantation, Free Mobile n’a toujours pas activé son site. Le maire lui donne du fil à retordre.

Dans un bras de fer engagé avec Free, une commune ne cesse de perdre la bataille depuis 2019 et l’annonce d’un projet d’implantation d’un pylône de 36 mètres dans la vallée de Saurat, au lieu-dit Campot. Fin 2021, l’opérateur était déjà revenu à la charge pour la troisième fois, obtenant une nouvelle fois gain de cause. La justice administrative avait invité la commune à revoir sa position en lui demandant de suspendre l’exécution du dernier arrêté d’opposition et de délivrer à Free Mobile une décision provisoire de non-opposition dans un délai d’un mois tout en la condamnant à lui verser 1 500 euros de dommages-intérêts.

Contestant la proximité importante de cette future antenne 5G avec certaines habitations mais aussi avec le rocher de Carlong, un site naturel, la municipalité et des riverains ont décidé de continuer leur combat. Selon eux, cette installation n’est pas inscrite dans le programme New Deal mobile, Free n’aurait alors aucune raison de s’implanter à cet endroit alors que la commune n’est pas située en zone blanche, et qui le réseau est décent. Afin de continuer à mettre des bâtons dans les roues de l’opérateur, le maire s’est récemment opposé à la demande de raccordement électrique du site mobile. Free a donc décidé de passer de nouveau à l’offensive en attaquant la commune Saurat (Ariège) en référé pour la quatrième fois.

Source : La Dépêche

