Casque Vision Pro, iOS 17, nouveau MacBook Air… Les nouveautés annoncées par Apple

La conférence WWDC23 a eu lieu hier et les annonces n’ont pas manqué, comme on pouvait s’y attendre.

L’évènement tech de ce mois de juin a plutôt tenu ses promesses avec plusieurs nouveautés, sur tous les secteurs. L’annonce la plus attendue est bien sûr le casque Vision Pro, vendu comme un ordinateur du futur.

Ce casque a en effet été présenté et ouvre le chemin vers des usages qui restent encore à définir tant les possibilités sont grandes. Cet appareil de réalité augmentée propose un contrôle fait aux doigts, aux yeux et à la voix, avec toutes les applications classiques d’Apple et une authentification basée sur l’analyse de l’oeil. Apple souligne ses partenariats avec notamment Disney+ pour permettre l’immersion dans le divertissement, mais aussi les usages comme les voyages, etc, grâce à une conception pensée pour rendre l’appareil confortable. Il faudra cependant compter sur une batterie encore assez faible avec 2h d’autonomie.

Du côté des caractéristiques techniques, on peut compter sur deux écrans 4K, un son adapté selon l’environnement détecté et permettant une sensation de diffusion 3D… Bien sûr, une nouvelle puce R1 a été créée pour gérer ces capacités, associée à la M2 déjà utilisée sur certains appareils. Vous aurez même droit à “Persona”, système d’avatar de vous-même utilisé par exemple sur FaceTime. L’appareil tourne sous son propre système d’exploitation : visionOS avec un App Store dédié. Comptez cependant une belle dépense pour le bijou de technologie : 3499$ prévu aux USA où il sera d’abord lancé en 2024 avant une disponibilité dans d’autres pays.

Un autre appareil a également été lancé : le nouveau MacBook Air qui présente comme principale nouveauté visible un écran Retina Display 15.3 pouces et une légèreté notable, l’une des principales caractéristiques de cette gamme : 11.5 mm d’épaisseur pour un poids net de 1.49 kg. Comptez sur une charge MagSafe pour réalimenter sa batterie, 2 ports Thunderbolt et une prise casque qui propose une alternative aux 6 hauts-parleurs embarqués. Comptez 18 heures d’autonomie, le tout porté par une Puce Apple Silicon M2. L’appareil est vendu en 4 finitions à partir de 1599€ et est disponible en précommande pour une livraison la semaine prochaine. Apple a par ailleurs lancé un nouveau Mac Studio et un nouveau mac Pro, tous deux disponibles en précommande.

Et pour les systèmes d’exploitation ?

Si la firme de Cupertino a annoncé son nouvel OS pour son casque de réalité mixte, les autres systèmes ont par ailleurs fait l’objet d’une certaine attention. Notons cependant qu’en général, on n’y trouve pas de grandes révolutions. iOS 17 va intégrer plusieurs nouveautés sympathiques comme les posters de contact avec un fond d’écran qui change selon la personne qui vous appelle, la retranscription en texte de messages vocaux ou encore la possibilité de laisser des messages vidéo avec FaceTime… L’application messages sera ainsi améliorée : nouveau design pour la gestion des autocollants, nouvelle fonctionnalité de suivi de sécurité pour avertir ses proches en cas de problème… Mais toujours pas de RCS, Google sera déçu.

Une nouvelle application est lancée pour vous permettre d’écrire facilement sur votre vie personnelle : Journal, Apple garantissant la sécurité de vos écrits. L’iPhone se voit également doté d’un nouveau mode StandBy lorsque vous passez en mode paysage, qui affiche les photos, l’heure ou les deux. En vrac on peut par ailleurs compter une nouvelle fonctionnalité Namedrop pour partager via Airdrop vos informations de contact, une amélioration de la correction du clavier, un nouvel algorithme de détection de voix et de transcription…

Sur iPadOS 17, l’écran verrouillé pourra être personnalisé, l’app Santé est désormais disponible, le support des fichiers PDF a été amélioré… Pour les wearables, WatchOS 17 intègrera plusieurs améliorations comme une revisite du design de Activités et de l’app Fuseaux, deux nouveaux cadrans, la possibilité d’ajouter ses émotions du moment…

MacOS passe pour sa part à la version Sonoma, qui propose de nouveaux fonds d’écrans, la possibilité de déplacer et intégrer des widgets sur le bureau, la synchronisation améliorée de l’iPhone avec votre appareil ou encore un mode jeu pour réserver une partie des ressources du mac à votre jeu vidéo. Safari améliore sa gestion des fenêtres privées et plusieurs profils peuvent être créés maintenant sur le navigateur, les passkeys peuvent être partagés… D’autres nouveautés ont également été annoncées pour tvOS, sur l’Apple TV.

Tous ces systèmes seront disponibles en bêta développeurs rapidement, pour un lancement à destination du grand public à l’automne prochain.

