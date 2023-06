Apple TV 4K : une avalanche de nouveautés dans les starting-blocks

Avec tvOS 17, FaceTime et la visioconférence s’invitent sur le plus grand écran de la maison avec l’Apple TV. La marque à la pomme dévoile toutes les nouveautés à venir en automne. La prise en charge des VPN tiers sera de la partie.

Une Keynote dense, riche en annonces sur tous ses produits et soldée par la présentation de sa nouvelle star, son premier casque de réalité augmentée Vision Pro. Si Apple a marqué les esprits le 5 juin, il a également levé le voile sur la nouvelle version du système d’exploitation de son Apple TV 4K : tvOS 17.

Pour la première fous FaceTime sera intégré et permettra ainsi aux utilisateurs de participer à des conversations plus immersives avec leurs proches, directement sur leur téléviseur. Le logiciel apporte aussi un nouveau Centre de contrôle avec l’état du système, y compris l’heure et le profil en cours d’utilisation, ainsi que des informations utiles sur l’activité de l’utilisateur.

« tvOS 17 transforme le plus grand écran de la maison grâce à FaceTime et aux nouvelles fonctionnalités de visioconférence, qui permettent aux utilisateurs de l’Apple TV 4K d’échanger facilement avec d’autres personnes sans quitter leur salon », a déclaré Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing d’Apple.

Dès cet automne, les utilisateurs de l’Apple TV 4K auront accès à la nouvelle app FaceTime sur l’Apple TV et pourront passer des appels directement depuis leur téléviseur, ou commencer des appels sur leur iPhone ou iPad, puis les transférer sur l’Apple TV. FaceTime sur l’Apple TV exploite les capacités de l’appareil photo pour assurer une connexion sans fil à l’iPhone ou l’iPad de l’utilisateur, et ce sont la caméra et le micro de l’appareil qui permettent aux participants d’échanger sur l’écran de télévision. Cerise sur le gâteau, l’ajout de Split View à l’Apple TV permettra d’organiser une séance SharePlay pour regarder le même film ou la même série à plusieurs tout en affichant l’appel FaceTime à l’écran. “D’ici la fin de l’année, les apps de visioconférence comme Cisco Webex et Zoom seront également ajoutées à tvOS pour une utilisation sur l’Apple TV 4K. En outre, les APIs de l’appareil photo disponibles pour l’Apple TV 4K permettent aux développeurs d’intégrer la caméra et le micro de l’iPhone ou de l’iPad à leur app tvOS, et ainsi de créer des expériences immersives et partagées pour le salon”, informe Apple. Une expérience encore plus personnalisée jouant sur la compatibilité avec l’iPhone

Autre nouveauté, les utilisateurs pourront ouvrir la télécommande Apple TV du Centre de contrôle sur iPhone pour retrouver leur Siri Remote (2ᵉ génération ou ultérieure). “En plus d’activer et de contrôler l’Apple TV, la télécommande sur iPhone ouvre automatiquement le profil des utilisateurs pour qu’ils accèdent à leurs séries en cours et à leurs recommandations personnalisées. Les profils utilisateurs enregistrent de nouveaux réglages et préférences, notamment la langue du système et les AirPods associés, pour une expérience encore plus personnalisée”.

Des améliorations sont également apportées aux économiseurs d’écran. Il sera possible d’afficher une sélection de souvenirs issus de la photothèque personnelle, partagée ou les deux. Parmi les autres fonctionnalités de tvOS 17 figurent :

Prise en charge des VPN tiers : les développeurs peuvent désormais créer des apps de VPN pour l’Apple TV. Cette fonctionnalité, qui sera particulièrement utile aux clients Éducation et Entreprise qui souhaitent accéder à du contenu sur leur réseau privé, fait de l’Apple TV la solution idéale pour davantage de bureaux et de salles de réunion.

Améliorer les dialogues : sépare les dialogues des bruits de fond et les diffuse sur le canal central afin de mieux entendre les voix au milieu des effets, de l’action et de la musique dans les films et les séries sur une Apple TV 4K associée à un HomePod (2ᵉ génération). Prise en charge du Dolby Vision 8.1 : offre aux utilisateurs de l’Apple TV 4K une expérience vidéo digne du cinéma, avec des métadonnées dynamiques dans une large gamme de films et de séries. Améliorations apportées à Apple Fitness+ : les Programmes personnalisés envoient aux utilisateurs de Fitness+ des entraînements personnalisés ou des programmes de méditation en fonction des jours de la semaine, de la durée, du type d’entraînement et d’autres critères ; les Files d’attente permettent de sélectionner plusieurs séances d’entraînement ou de méditation à effectuer les unes à la suite des autres ; et le Contenu audio au premier plan offre la possibilité de mettre en évidence la musique ou la voix du coach. L’Apple TV 4K 2022 (128 Go, HDR10+) est à présent disponible à prix réduit chez Free pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta.

