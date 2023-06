Free Mobile a encore un petit effort à faire, la fidélité paie enfin… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Le forfait à 2€ est bien boosté, mais il reste un hic…

Après près de six mois sans changement, le booster de Free Mobile a eu droit à une sacrée augmentation en termes de capacité, couplée à une baisse de prix. Une bonne nouvelle mais certains restent toujours assez refroidis par les frais d’activation nécessaires pour en bénéficier lorsque l’on est déjà abonné Free Mobile.

Sosh frappe fort, mais ce n’est pas pour tout le monde

La qualité cela se paie, mais pas forcément au prix fort. Accéder au meilleur réseau 5G en termes de débit, à savoir celui d’Orange, c’est désormais possible à un tarif accessible. Alors que l’opérateur s’est en effet lancé sur le marché des offres 5G, les comparaisons avec les offres actuelles sont légion, logique. Si certains considèrent que l’offre illimitée est bien plus alléchante chez Free pour les abonnés Freebox, d’autres estiment que l’intérêt d’une telle offre est discutable. À chacun ses goûts !

Les nouveaux abonnés Free Mobile et les actuels, plus le même combat.

La fidélité peut être récompensée. Depuis peu, le site web dédié à la vente de smartphones de Free Mobile vous propose de bénéficier d’un traitement différent si vous êtes déjà abonné à l’un de ses forfaits ou non, allant des offres spéciales à des modalités de paiement différentes voire à des smartphones moins chers. Une bonne nouvelle plutôt saluée.

Une nouvelle Apple TV4K proposée , la télécommande ne fait pas l’unanimité

Et toujours à un prix plutôt alléchant. Depuis juillet 2021, Free propose le player d’Apple pour remplacer ses décodeurs maisons sur ses offres Delta et Pop. En effet, c’est à présent la version comprenant une compatibilité WiFi et Ethernet, lancée en octobre 2022, qui est proposée à l’achat lorsque l’on s’abonne à une nouvelle offre Freebox. Il s’agit ici du modèle avec 128 Go de stockage, vendu chez Apple au prix de 189€. Le prix final (143.52€) est plus alléchant chez Free, mais pour certains, la télécommande dédiée aux FAI est un frein.

Netflix plus gentil, mais le problème reste le même…

Alors que Netflix a lancé à travers de nombreux pays sa politique de lutte contre le partage de comptes, il précise cependant que pour l’heure aucune sanction n’est prévue pour ceux continuant à prêter leurs codes à des proches. Une politique assez permissive donc, mais qui ne résout pas le noeud du problème pour certains : payer pour faire partager un compte reste assez critiqué…

