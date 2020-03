Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 119

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

“Ah bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément”, aurait dit Bourvil !

Ma soeur m’envoie ça ! 😭😂Nous avons atteint le stade ultime du cassage de cette télécommande 😭😂 #freebox #famille pic.twitter.com/1JNLfl56CO anissa.13 (@Atayri13) February 27, 2020

L’important c’est de se comprendre non ? “Le 6G” est encore loin.

Les gens qui disait la Wifi disent maintenant le 5G… On va jamais s’en sortir Charles Ctn (@WirelessCharles) February 27, 2020

Sosh et Orange remportent le César du meilleur scénario, celui où le service client prend un temps fou à répondre à Isabelle Adjani !

Pendant ce temps, la twittosphère s’amuse de l’arlésienne de Free, la VoLTE. Pourtant l’opérateur recrute autour de son développement !

Faudra attendre un tout petit peu, ça arrive bient©t 😁 pic.twitter.com/wQeDGTHzVc 🐄 VacheGTI© Officiel ツ (@vachegti) February 28, 2020

Bonus : Google vous propose un petit voyage spatial à l’occasion de l’anniversaire de Thomas Pesquet.