Free Mobile met fin plus tôt que prévu à son offre spéciale sur Veepee

Il y a 2 semaine, Free Mobile lançait une nouvelle offre promo sur le site Veepee.fr, qui, après avoir été prolongée une fois devait se terminer demain à 6h00. Mais celle-ci a pris fin bien avant

En effet, depuis dimanche le forfait Forfait Free Veepee proposé au tarif habituel, soit 19,99€/mois (15,99€/mois pour les abonnés Freebox), mais avec un smartphone offert, le Xiaomi Redmi Note 8T Go, n’est plus disponible depuis le dimanche 1er mars. Free et Veepee avaient pourtant annoncé une disponibilité de l’offre jusqu’au mardi 3 mars (voir capture ci dessous)

Une nouvelle forme de vente privée Free Mobile qui semble rencontrer le succès

Depuis que Free Mobile a lancé cette nouvelle formule sur Veepee, avec un smartphone offert, cela fait la deuxième fois qu’elle est stoppée avant la fin. Cela laisse supposer que ce genre d’offre rencontre un certain succès. Et contrairement aux offres précédentes, qui proposaient uniquement un forfait Free Mobile à tarif réduit, dans le cas actuel, si le stock de téléphones offerts est épuisé, l’offre ne peut continuer.