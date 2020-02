Clin d’oeil: rassurez-vous, Free travaille bien sur la VoLTE

La VoLTE se fait attendre chez Free Mobile, de nombreux Freenautes l’attendent de pied ferme depuis 2018. Rassurez-vous, Free Mobile n’a pas lâché le projet.

Depuis les déclarations de Xavier Niel en 2018 concernant la VoLTE, les abonnés Free Mobile attendent de pied ferme l’arrivée de cette nouvelle technologie chez Free Mobile. Mais l’attente se fait longue, très longue, et une lueur d’espoir vient d’apparaître. On s’en doutait, mais il est rassurant en voyant l’une des offres d’emploi diffusée par l’opérateur que Free est bien sur le dossier et même, il recrute.

Free recrute pour développer la VoLTE

En allant dans les recherches d’emploi diffusées par Free, on peut trouver notamment un appel à candidature pour un poste d’Ingénieur avec une section directement dédiée à la définition de “Roadmap d’évolution des différents équipements Voix/VoLTE avec les fournisseurs afin qu’elles soient en ligne avec les besoins clients”.

Le tout pour une prise de poste dès que possible. L’opérateur recrute donc pour mettre en place cette nouvelle technologie pour les abonnés Free Mobile. Il y a de grandes chances que ce soit surtout un renforcement d’équipe, et non un commencement du projet, les déclarations de Xavier Niel remontant déjà à 2018. Le fondateur de Free avait d’ailleurs annoncé en marge de la sortie de la Frebox Delta, un lancement “à court terme” de la VoLTE : ” on a ouvert le roaming 4G à l’international, on a maintenant du roaming de terminaux étrangers sur notre réseau en France en 4G, de plus en plus et ça explose, et ensuite on arrivera là-dessus “.

En tout cas, les Freenautes peuvent respirer, Free n’a pas oublié la VoLTE ! Quant à sa sortie… il faudra toujours patienter.

Pour rappel, la VoLTE évite le basculement entre réseaux 2G ou 3G au cours d’un appel et permet à l’usager de gagner en qualité, rapidité et confort d’utilisation. Cette dernière donne accès à une utilisation simultanée des services voix et data en 4G. De ce fait, il est possible de télécharger des fichiers ou encore consulter ses emails via la 4G tout en appelant. Aussi, le temps d’établissement des appels est 3 fois plus rapide (ainsi qu’un taux d’échec nettement diminué). La qualité sonore se voit aussi améliorée grâce au son Haute Définition.

Merci à @Odrilow