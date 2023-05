Clin d’oeil : Xavier Niel a un message pour son “fils” issu du web

Quand Xavier Niel rencontre Jérôme par surprise sur scène.

Difficile de ne pas connaître le fondateur de Free si vous vous intéressez un tant soi peu aux télécoms. De même, si vous avez déjà traîné un petit peu sur YouTube ou même sur Canal+, un autre Niel a pu marquer vos esprits : Jérôme. Il a notamment été connu pour son format “La Ferme Jérôme” sur le web, puis pour les tutos de Camille sur Canal+ et bien d’autres vidéos comiques. Y’a-t-il cependant un lien de parenté entre les deux ? Si le plus jeune répond que non, Xavier pour sa part avait un message pour celui qu’il appelle son fils.

Dans un podcast enregistré par Konbini nommé Small Talk, le comique David Castello-Lopes a reçu son compère humoriste pour une discussion autour de nombreux sujets et a finalement posé la question : “Tu as un lien avec Xavier Niel ?”. Si l’humoriste a nié toute connexion, “hélas mon père est fils unique“, le fondateur de Free avait une tout autre opinion. Dans un happening que Jérôme Niel n’a pas vu venir, un message vidéo est diffusé sur scène, dans lequel le businessman démarre sur les chapeaux de roue : “Jérôme, c’est ton père qui te parle“. Révélation choc !

Il va même un peu plus loin en lui proposant de l’aider s’il a un problème avec sa Freebox, tout en lui indiquant de d’abord la débrancher puis la rebrancher avant de le contacter. “Alors ça c’est magnifique et en plus, j’ai vraiment une Freebox que je paie moi-même ! Mais quand il y a les techniciens qui viennent, je me demande s’ils se posent la question…” ironise le comédien.

La séquence démarre au timecode suivant: [36:00]

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox