Après plus d’un mois sans internet, ils réclament une compensation à SFR et promettent de changer d’opérateur

La colère des habitants ne désemplit pas à l’encontre de l’opérateur, seul présent sur la zone d’Eure-et-Loir où entre 70 et 80 foyers ont été privés d’internet depuis le 24 mars 2023.

Les résultats d’une certaine lenteur à intervenir selon les riverains. Depuis le mois de décembre 2022, deux poteaux électriques situés au lieu-dit Les Ventes, à Combres sont tombés au sol et les lignes d’internet sont sur la route. Un vrai problème puisque “tout le monde roule dessus, ce qui abime les câbles” explique un des habitants des communes alentours.

Ce dernier a finalement observé une coupure le 24 mars dernier. Il tente évidemment de contacter son opérateur, SFR, qui lui promet une intervention rapide pour résoudre le problème. Cependant, aucun technicien ne s’est présenté à sa porte.Dans la zone allant de Combres à Champrond-en-Gâtine, c’est un total de 70 à 80 foyers qui se retrouvent sans internet ni téléphone au fil des jours. Difficile alors de joindre leur opérateur “seul à couvrir cet endroit”, puisque la couverture mobile est également très inégale.

Si chacun a fait de son mieux pour retrouver un semblant de connexion, l’opérateur n’a pas vraiment donné suite aux demandes. « Il doit y avoir un protocole et ils ne peuvent pas en sortir », reconnait une habitante touchée. Si dans un foyer, ce sont 9 techniciens qui sont intervenus, le problème n’a jamais pu être résolu puisque les poteaux et les câbles tombés au sol n’ont pas été remplacés. Certains ont par ailleurs tenté de se rendre dans une boutique pour récupérer une box 4G, un trajet d’une heure aller-retour qu’ils ont du faire trois fois pour remplacer ces box temporaires. Même lorsque Michel, l’un des premier impacté, envoie en photo un des poteaux tombé par terre, SFR intervient et… change uniquement le poteau, sans toucher aux câbles ou l’autre poteaux. Il réitèrera l’opération et rebelote, seul le poteau sur la photo a été remplacé, les câbles restent au sol.

Si heureusement, le 11 mai, la société SMT est venue raccorder les lignes internet et de téléphonie, les riverains n’entendent pas s’arrêter là. Ils réclament en effet un dédommagement de cette période, « des heures perdues au téléphone, des allers-retours en voiture ». D’autant que durant ce temps, le forfait a continué à être payé et que la proposition de SFR de bénéficier d’un avoir ne convient pas. Aurélie, l’une des habitantes, affirme que “Free a récemment déployé son réseau près de chez nous et Bouygues devraient l’être d’ici à 4 à 6 mois.” Ils promettent ainsi tous de changer d’opérateur une fois le dédommagement obtenu.

Source : l’Action l’Écho

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox