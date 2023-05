5G: Orange et d’autres grands opérateurs européens proposent leur plan pour faire payer les géants de la tech

La GSMA, association comprenant notamment Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, Telecom Italia et Vodafone ont élaboré une proposition pour la Commission européenne pour faire contribuer les entreprises utilisant le plus de bande-passante au déploiement de la 5G en Europe.

Un débat assez ancien opposant les géants de la “Big Tech” à de nombreux opérateurs en Europe. Après moult appels du pied de la part d’associations d’opérateurs comme la Fédération Française des télécoms, l’Union Européenne a lancé des consultations en février dernier et les réponses doivent être envoyées avant vendredi. La GSMA et l’ETNO, représentant en tout 160 opérateurs en Europe, ont d’ores et déjà envoyé ses propositions dans un document consulté par Reuters.

Ainsi, le texte propose que les entreprises technologiques représentant plus de 5% du trafic internet moyen de pointe d’un fournisseur de télécoms doive contribuer au déploiement de la 5G et du haut débit dans toute l’Europe. Concrètement, Google, Apple, Meta, Amazon, Netflix et TikTok seraient particulièrement impactés par cette mesure, ces acteurs représentant plus de la moitié du trafic internet de données. Si le débat n’est pas nouveau, il s’agit d’une première pour les opérateurs qui fixent un seuil à partir duquel il faudrait payer.

“”Nous proposons un seuil clair pour garantir que seuls les grands générateurs de trafic, qui ont un impact substantiel sur les réseaux des opérateurs, entrent dans le champ d’application” précise le document. Meta (Facebook) pour sa part a déjà demandé à Bruxelles de rejeter toute proposition de facturer aux géants de la Tech des coûts de réseau supplémentaires, arguanty qu’une telle mesure découragerait l’innovation et l’investissement et fausserait la concurrence.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox