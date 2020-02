Smartphones 5G : ils prendront leur envol en 2020, un peu moins vite en France

Les smartphones 5G connaîtront leur envol en 2020, grâce à l’arrivée des modèles plus abordables, sur le milieu de gamme dans un premier temps, et un peu plus tard sur l’entrée de gamme.

Avec des opérateurs télécoms ouvrant tour à tour leurs réseaux 5G – en France, c’est prévu pour l’été 2020 -, les constructeurs de smartphones dévoilent leurs modèles compatibles.

On l’a, par exemple, vu cette semaine avec les Xperia 1 II à 1 200 euros et Mate Xs à 2 500 euros présentés par Sony et Huawei ou un peu avant avec la famille Galaxy S20 chez Samsung. Mais on y avait eu droit l’année dernière avec le Xiaomi Mi Mix 3 5G présenté au MWC 2019 de Barcelone ou avec la série Galaxy Note10 dévoilée lors de l’événement Unpacked d’août 2019. Mais la 5G arrive aussi sur le milieu de gamme, grâce à des solutions présentées par Qualcomm et MediaTek. Sans oublier Huawei qui table sur des smartphones 5G sur l’entrée de gamme dès fin 2020 ou début 2021.

Pour le cabinet Strategy Analytics, les smartphones 5G vont ainsi connaître leur envol cette année. Le cabinet d’analyse estime que les ventes de smartphones 5G représenteront 199 millions d’unités, sur les 1,3 milliard de smartphones écoulés en 2020. Soit dix fois plus qu’en 2019. Si la proportion à l’échelle mondiale atteindra les 15 %, elle sera d’ailleurs un peu moins élevée en France, car de 9 %. Toujours à propos de la France, Strategy Analytics estime que “les smartphones 5G auront complètement remplacé les modèles d’ici à 2025”.

Source : Les Echos