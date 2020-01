Des smartphones 5G bien plus abordables d’ici la fin de l’année

Pour un haut responsable chez Huawei, la 5G pourrait arriver sur les smartphones d’entrée de gamme d’ici la fin de l’année. De quoi rendre la technologie accessible au plus grand nombre.

La 5G a évidemment fait ses premiers pas sur les smartphones haut de gamme, grâce à des solutions telles que les plates-formes Snapdragon 855+ de Qualcomm et Kirin 990 de Huawei. Elle arrive maintenant sur le milieu de gamme avec les chipsets comme les Snapdragon 765G de Qualcomm et Dimensity 800 de MediaTek. Et l’entrée de gamme dans tout ça ?

Eh bien, ça ne devrait pas tarder, à en croire Yang Chaobin, haut responsable chez Huawei en charge des produits 5G. Selon lui, les smartphones 5G vendus aux alentours de 150 dollars (comprendre moins de 200 euros) pourraient en effet arriver fin 2020 ou début 2021. Voilà qui tombe à pic pour la France, avec des premières offres commerciales devant arriver dès cet été, à en croire le président du gendarme des télécoms. Si on attend Huawei, et surtout Honor, sur le créneau des smartphones 5G à prix attractif, nul doute que des marques telles que Xiaomi en seront également.

En 2019, Huawei a écoulé 6,9 millions de smartphones 5G. Le constructeur chinois propose les Mate 20 X, Mate 30, Mate X et Nova 6 compatibles 5G, Sa sous-marque Honor en est aussi avec les V30 et V30 Pro.

Source : Gizmochina