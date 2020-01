Clin d’oeil : un Player Free-Devialet en vente sur Vinted, habillez votre salon à moitié prix

Insolite. Après Leboncoin, le Player de la Freebox Delta apparaît sur Vinted, à 200€.

On aura tout vu. L’application de vente et d’achat en ligne de vêtements d’occasion mais aussi d’accessoires renferme bien des surprises. Un abonné Freebox (ou ex) désireux de se séparer de son Player Free-Devialet a décidé de le mettre en vente, non pas sur Leboncoin mais sur Vinted, au prix de 200€ soit à moitié prix. Alors au lieu de chercher à se vêtir à moindre coût, pourquoi ne pas habiller son salon avec cette vitrine technologique ?