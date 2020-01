Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est déjà disponible en précommande en France

La version abordable de la gamme Galaxy Note de Samsung a été officialisée durant le CES 2020. Le Galaxy Note 10 Lite est ainsi déjà disponible en précommande, avec une sortie en France prévue prochainement.

C’est une première pour un Galaxy Note : un smartphone plus abordable dans une gamme qui est habituellement portée sur le haut de gamme et l’innovation. Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est ainsi 350€ moins cher que le Galaxy Note 10 classique, et il est évident que le fabricant a dû faire quelques concessions.

Le S Pen par exemple, stylet emblématique de la série possédera ainsi moins de fonctionnalité que celui de ses grands frères. Le design a également été revu avec des bordures plus prononcées et son dos passant d’une surface en verre à une surface mi-verre, mi-plastique. Niveau caractéristiques techniques, on trouve le SoC Exynos 9810, équipant les Galaxy S9 et S9 Plus avec 6 Go de RAM. Une perte de performance par rapport aux portes-étendards récents du géant sud-Coréen, mais des capacités tout de même très convenables.

Pas de charge sans fil pour le Note 10 Lite, qui compense cependant avec une autonomie poussée et une batterie de 4500 mAh. Côté photo, on y trouvera un triple module polyvalent 12 Megapixels. Pour ce qui est de l’écran, il s’agit d’un écran Infinity-O de 6.7 pouces, Super AMOLED avec un lecteur d’empreinte sous la dalle.

Le modèle est déjà disponible en précommande sur certains sites comme Cdiscount ou Boulanger, au prix de 609 euros pour 128 Go. La sortie officielle se fera entre le 20 et le 28 janvier en France.

Source : Frandroid