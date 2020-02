Abonnés Freebox: Netflix propose désormais les Tops 10 quotidiens des Français sur son interface

Il est désormais possible de connaître les programmes les plus populaires aujourd’hui sur Netflix en France, directement depuis l’interface du service de SVOD.

L’interface de Netflix est réputée pour sa simplicité et la facilité avec laquelle on peut accéder aux contenus proposés par la plateforme. Mais qu’en est-il de trouver du contenu ? Netflix veut également simplifier cela, en proposant des Tops 10 quotidiens des utilisateurs Français, tant pour les séries que les films.

Les nouveaux Tops 10 de Netflix disponibles sur les Freebox

Dans son communiqué du 24 février, Netflix a ainsi annoncé le déploiement global de ces nouveaux classements quotidiens, permettant de savoir ce que les gens regardent sur la plateforme en ce moment. Vous ne pouvez pas les manquer, leur design ressort bien des habituelles vignettes des séries, avec le numéro de classement précédent l’image. Deux classements de ce genre sont disponibles sur les Freebox. Tout d’abord, en se rendant dans l’onglet films, on trouvera le Top 10 des films actuellement les plus regardés sur Netflix, qui se présentera ainsi :

Il est bien sûr possible de faire défiler le classement pour avoir un résumé succint de chaque programme en question. De même, si vous n’avez pas désactivé la lecture automatique des bandes annonces, ces dernières se lanceront si vous restez assez longtemps sur le programme qui a accroché votre regard. Il en va de même pour les séries, lorsque l’on se rend dans la catégorie “Séries” de la plateforme.

D’autres abonnés ont également accès au Top 10 Français global (films et séries confondus) directement sur leur page d’accueil, mais ce classement n’est pas disponible sur la Freebox Delta, ni sur la Révolution. Cette nouvelle fonctionnalité a été testée au Mexique et au Royaume-Uni pendant 6 mois et, au vu de l’accueil réservé, le géant de la SVOD a décidé de le “déployer plus”.

En attendant, il s’agit d’un bon moyen de savoir ce que les français regardent en ce moment. Si vous ne trouvez pas de programme qui vous fait envie, cette section permettra aux plus indécis de trouver les séries ou films qui ont tapé dans l’oeil de leurs compatriotes aujourd’hui.