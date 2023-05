Le saviez-vous : les abonnés Freebox peuvent accéder gratuitement ou en option à différents services et offres Canal

Comme pour les autres opérateurs, la filiale de Vivendi donne accès sur les Freebox à l’ensemble de chaînes du groupe comme (Canal+, Canal+ Grand Ecran Canal+ Sport 360, Canal+ Séries, Canal+ Docs, Canal+ Kids) ainsi qu’à des chaînes supplémentaires et des catalogues de streaming selon l’offre choisie comme le bouquet Canal+ Sport ou Canal+ Ciné Séries qui inclus notamment l’abonnement à Paramount+, le service n’étant pas encore distribué en direct par Free.

Actuellement, les abonnés Freebox peuvent souscrire à la nouvelle offre Canal+ à 22,99€/mois puis 27,99€/mois avec un engagement de 24 mois. celle-ci donne accès à 6 chaînes du groupe Canal+ et aux contenus d’Apple TV+, lesquels sont désormais inclus. Canal est donc accessible en option sur toutes les Freebox, et dispose d’un univers dédié sur les Freebox Révolution et Delta. Le groupe Canal+ lance régulièrement des ventes flash accessibles sur les box de Free. Ses offres à prix cassés pour les moins de 26 ans, le son également.

