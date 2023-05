WhatsApp espionnait des utilisateurs par erreur

Un ingénieur chez Twitter a repéré un comportement étrange de l’application de messagerie de Meta : elle accédait au micro du smartphone en pleine nuit, et ce, sans aucune raison.

Un drôle de bug. Foad Dabiri, travaillant chez Twitter a partagé une capture d’écran de son smartphone indiquant que WhatsApp avait fréquemment réquisitionné le micro de son terminal en pleine nuit. De quoi forcément inquiéter les utilisateurs découvrant ce post.

La firme américaine a rapidement répondu, indiquant être en train de communiquer avec cet ingénieur. Elle explique ainsi qu’il s’agirait d’un bug sur Android qui attribue mal les informations dans le tableau de confidentialité du smartphone et indique avoir indiqué le souci à Google. Le problème devrait être résolu prochainement, Google ayant indiqué pour sa part être conscient du problème et travailler avec WhatsApp pour corriger le tir.

Over the last 24 hours we’ve been in touch with a Twitter engineer who posted an issue with his Pixel phone and WhatsApp.

We believe this is a bug on Android that mis-attributes information in their Privacy Dashboard and have asked Google to investigate and remediate. https://t.co/MnBi3qE6Gp

— WhatsApp (@WhatsApp) May 9, 2023