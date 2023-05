Comment suivre la grande conférence de Google, les annonces attendues, on vous dit tout

Ce soir se déroulera la conférence Google I/O, rendez-vous annuel de Google pour dévoiler ses futures nouveautés pour l’année.

L’édition 2023 est particulièrement attendue. Ce mercredi 10 mai à 19h (heure de Paris) sera donné le coup d’envoi de Google I/O, conférence se déroulant au Shoreline Amphitheater à destination des développeurs.

Mais la conférence sera également l’occasion d’en découvrir plus sur Android 14, mais pas seulement. En effet, on y attend également le teasing de ses futurs produits ou encore la présentation d’appareils prêts à être lancés dans la foulée.

Sur les terminaux, plusieurs annonces ou au moins révélations sont fortement attendues. Notamment le lancement de la gamme Pixel 7a, qui doit proposer un gabarit plus compact que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro lancés en 2022. De nombreuses fuites ont déjà révélé de quoi rendre ce smartphone intéressant : un écran plus fluide avec 90 Hz au lieu de 60 Hz, 64 Mpixels à l’arrière ou encore une charge sans-fil pour un budget qui dépasserait cependant 500€.

La plus grosse attente reste le futur smartphone pliable de Google : le Pixel Fold. Ce dernier doit clairement être présenté, la firme de Mountain View ayant teasé la présentation et même dévoilé son design sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Il reste cependant à découvrir les capacités du modèle et son prix, qui devrait être assez haut.

Il est également probable de voir la tablette Google faire son apparition durant la conférence puisqu’elle avait été annoncée lors de l’édition précédente. Si elle ne promet pas d’être révolutionnaire en termes de capacités ou de design, la Pixel Tablet doit s’inscrire assez classiquement dans la gamme d’appareils du même nom.

A l’heure où ChatGPT fait couler beaucoup d’encre, des déclarations autour du concurrent au chatbot, Bard sont par ailleurs anticipées. L’IA devrait faire parler d’elle durant la conférence, avec des potentielles fonctions inédites pour les services de Google ou encore pour d’autres usages comme la création de ligne de code, de vidéos…

Ironiquement, c’est autour d’Android 14 que les attentes sont les moins importantes. La nouvelle version du système d’exploitation mobile devrait surtout être un moyen de consolider ses acquis au vu des différentes versions bêta. La confidentialité devrait être améliorée ainsi que la sécurité des photos ou des mots de passe… Aucune prévision de grands changements sur l’interface ou de véritable révolution sur ce point. La conférence peut cependant réserver des surprises : dévoiler les Pixels 8 à l’avance, ou du moins leur design, une nouvelle gamme d’écouteurs sans-fils…

Vous pourrez suivre cette conférence directement sur YouTube en live dès 19h.



