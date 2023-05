Mediawan (Xaxier Niel) poursuit sa frénésie d’achat et s’empare d’une société de production talentueuse

Le groupe audiovisuel français prend une participation majoritaire dans Submarine, la société de production de “Apollo 10 1⁄2 sur Netflix.

Le nouveau propriétaire de Plan B de Brad Pitt, Mediawan continue de mettre en place sa stratégie d’acquisitions stratégiques afin de construire un puissant catalogue roche en coproductions internationales.

Comme le révèle Variety, le groupe audiovisuel de Pierrre-Antoine Capton, Xavier Niel e Matthieu Pigasse a récemment pris une participation majoritaire dans la société de production Submarine , lauréate d’un Emmy Award avec le documentaire “Bellingcat: Truth in a Post-Truth World” .Basée à Amsterdam, celle-ci développe et produit des séries internationales, des longs métrages et ainsi documentaires, c’est aussi le plus grand studio d’animation des Pays-Bas.

Dans son catalogue, figure notamment, la production originale de Netflix “Nobody Speak: Trials of the Free Press” et le dernier film de Richard Linklater “Apollo 10 1⁄2: A Space Age Childhood” également disponible sur la platefotme de leader de la SVOD. Sur Prime Video, Submarine a par ailleurs produit la série “Undone”.

Elisabeth d’Arvieu, PDG de Mediawan Pictures, a déclaré que “l’expertise de Submarine dans tous les genres et en particulier dans l’animation pour adultes et les séries internationales et leur appétit pour les coproductions est un véritable atout pour le développement continu de notre groupe”.

En février, Mediawan a signé un accord avec Miramax TV pour co-développer et produire du contenu haut de gamme, en commençant par les adaptations de la série “Chocolat” et le roman de science-fiction “Les Immortels”.

Fondé fin 2015, le groupe est aujourd’hui l’un des principaux studios européens indépendants de contenus audiovisuels. Très dynamique sur la production de contenus originaux en fiction, flux, cinéma, documentaires et animation, le groupe peut compter sur à plus de 60 labels en France, Italie, Espagne, Angleterre, Pays-Bas, Finlande et au Sénégal. Et même aux Etats-Unis où le Spac construit un pont avec l’Europe. Pour ce faire, il a créé Blue Morning Pictures, une société commune avec l’auteur-réalisateur Florian Zeller et Federica Sainte-Rose (ex-Creative Artists Agency). L’objectif est de produire des films et séries premium pour les plateformes américaines comme Netflix et Disney+.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox