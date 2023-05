Les internautes se lâchent sur les réseaux : qui a déjà mangé une télécommande Freebox ? SFR n’assume pas

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu et d’autres réseaux la semaine dernière.

Une télécommande mythique qui donne les crocs. Free vous pose la question ,qui l’a déjà mangé ? Votre lapin, votre chien ou votre bambin ?

ce petit fumier la, avec sa tête d'innocent 😂

Il a gouté aussi à mon chargeur 3DS le coquinhttps://t.co/cul2ZNe2ID — 🐄 VacheGTI© Officiel ツ🌍 (@vachegti) May 2, 2023

Une antenne Orange installée au Marco et filmée comme dans une production de Wes Anderson, le FAI suit la trend du moment.

Peut-on parler d’augmentation cachée chez SFR ? L’opérateur est déjà coutumier du fait sur les options dissimulées et a même déjà été condamné pour des caractères trop petits dans ses contrats.

@REDbySFR qui mets l'augmentation tarifaire tout en bas de la 2e page de la facture du mois d'avant.

Vous savez pas envoyer un mail directement pour dire que vous allez augmenter comme les autres opérateurs ?

C'est mieux de cacher ça en bas de la facture que personne télécharge ? — Alfakyn (@Anewien) April 30, 2023

Si Free ne cesse d’affirmer son choix de ne pas augmenter le prix de ses forfaits mobile jusqu’en 2027 a contrario de la concurrence, une question se pose et peut même en effrayer certains, que va-il se passer dans 4 ans ?

J'ai peur de 2027 du coup il va se passer quoi ? — Lucas (@lucaspichonn) May 2, 2023

De nombreux abonnés Freebox ne peucent toujours pas migrer vers une offre Pop ou Delta Pop et ce parfois depuis 1 an. L’un d’entre-eux a réussi l’opération et donne son astuce.

La méthode normalement c'est de check le 1er du mois a minuit (ou vers 7/8h), j'avais réussi à migrer comme ça. Les frais de migration sont offerts sont les abos depuis plus de 5 ans je crois. En tout cas j'ai rien payé a ce niveau — Kaori (@Kaori4269) April 27, 2023

