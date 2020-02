Qualcomm annonce un nouveau modem 5G jusqu’à 7,5 Gbit/s pour les smartphones

Qualcomm parle du Snapdragon X60, son troisième modem compatible 5G. Celui-ci équipera les smartphones à partir de 2021.

Comme ses concurrents MediaTek et Samsung, Qualcomm se positionne sur le créneau de la 5G. Après des modems X50 et X55, la firme de San Diego annonce ainsi son nouveau modem X60. Dans son communiqué, Qualcomm indique que les échantillons seront livrés à ses partenaires au cours du premier trimestre 2020, mais que son modem X60 n’équipera pas les smartphones avant 2021.

Snapdragon X60 : gravure 5 nm et 5G jusqu’à 7,5 Gbit/s

Troisième modem compatible 5G de Qualcomm, celui-ci profite d’une gravure en 5 nanomètres pour un encombrement réduit et une consommation énergétique en baisse. S’il promet des débits maximaux de 3 Gbit/s en débit montant (upload) et 7,5 Gbit/s en débit descendant (download) pour la 5G, le modem est multimode. Il fonctionne ainsi avec les réseaux mobiles de générations précédentes, à savoir la 2G, la 3G et 4G.

Pour revenir à l’aspect 5G, le X60 fonctionne avec la 5G NSA (Non Standalone, soit avec un coeur de réseau 4G) et 5G SA (Standalone, soit la véritable 5G). Il gère par ailleurs les fréquences basses inférieures à 6 GHz, mais également les ondes millimétriques. Celui-ci s’annonce également capable de proposer de la voix sur la 5G.