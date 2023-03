Iliad explique le reconditionnement des serveurs de sa filiale cloud, une initiative “sans équivalent” dans le secteur

Les DataCenters utilisés par Iliad et sa filiale Scaleway font également l’objet d’une attention particulière dans un contexte où l’impact du numérique sur le climat est de plus en plus discuté.

L’économie circulaire touche de nombreux domaines, après avoir parlé d’initiatives pour ses Freebox et pour ses antennes mobiles lors d’une conférence de presse, la maison-mère de Free a également expliqué les mesures mises en place pour étendre la durée de vie des Datacenters de Scaleway, sa filiale Cloud. Des initiatives mises en place depuis déjà quelques années qui ont un véritable impact, avec deux programmes distincts aux utilités complémentaires.

En 2019, Scaleway a ainsi lancé le programme Nursery afin d’allonger au maximum la durée de vie des disques durs utilisés dans ses serveurs. Grâce à une machine et un logiciel spécialement conçus par nos équipes, le degré d’usure de chaque disque est vérifié, ce qui permet d’effectuer un tri. Les disques durs en bon état sont alors effacés de façon totalement sécurisée pour éviter toute fuite de données ; les autres sont détruits puis envoyés au recyclage dans une filière agréée.

“En moyenne, 50% de nos disques durs peuventêtre réutilisés au-delà de leur premier cycle de vie.Au total, 18 500 disques ont ainsi été requalifiés au cours des 3 dernières années, ce qui représenteune économie de 575 tonnes équivalent CO2environ.“

Un autre programme a été lancé en 2021, lors du plan climat du groupe. Nommé Transformers, celui-ci se concentrait à son lancement sur son offre de serveurs Dedibox, avec pour objectif d’en traiter chaque année au moins 10 000 parvenus en fin de vie naturelle. Ainsi, ces serveurs sont directement démontés, les disques durs sont retirés et les différents organes (alimentations, ventilateurs, cartes RAID) contrôlés. Tout le matériel en bon état de fonctionnement est ensuite remis en service. Le matériel défectueux est quant à lui recyclé via une filière D3E agréée.

Ainsi, en 2022 ce sont 14000 serveurs qui ont été traités, dont 80% qui ont été réutilisés, permettant une économie de près de 8 800 tonnes de CO2. Ce programme a depuis été lancé sur les autres offres cloud proposées par Scaleway, qui explique par ailleurs que le reconditionnement des serveurs est une initiative propre à l’entreprise, contrairement à la réutilisation des disques durs. Il ne s’agit pas des seules initiatives prises par la filière cloud d’Iliad, qui a déjà ouvert en 2018 l’un des datacents les plus écologique d’Europe.

