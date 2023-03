Clin d’oeil : quand Orange installe le WiFi en urgence dans des catacombes

L’opérateur historique a lancé un nouveau format sur sa chaîne YouTube avec des défis improbables pour ses techniciens, comme par exemple pouvoir lancer un stream depuis des catacombes grâce au WiFi.

De drôles de défis pour les techniciens fibre. C’est le concept derrière “Les rendez-vous improbables”, nouveau format vidéo lancé par Orange il y a quelques semaines et l’idée est de tester la patience et la capacité de ses employés à résoudre des situations pour le moins particulières.

C’est par exemple le cas de Christophe, qui se retrouve embarqué dans un drôle de piège dans des catacombes. En effet, le comédien Najim, qui endosse le rôle d’un consultant pour une obscure société de marketing le fait intervenir dans ces conditions loufoques pour permettre au streamer Lutti de réaliser une diffusion en direct au fin fond de ces couloirs sous-terrains.

Malgré la situation plus qu’étrange et les divers intervenants tous aussi agaçants les uns que les autres, Christophe va donc devoir installer une Livebox et permettre la diffusion de l’émission prévue à une heure précise, le tout en WiFi. Une manière assez ludique de présenter la solution de WiFi Sérénité incluse dans l’offre Max de l’opérateur, qui consiste notamment en l’intervention d’un expert pour optimiser votre installation et la connexion sans-fil chez vous.

D’autres épisodes ont été publiés, avec un prêt de mobile en pleine fête foraine ou encore l’assistance technique en pleine boîte de nuit.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox