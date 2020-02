TNT : vers la diffusion nationale d’une nouvelle chaîne locale dédiée aux territoires

Les chaînes TV locales et la presse quotidienne régionale projettent de s’unir pour créer “La chaîne des territoires” en vue d’une diffusion sur la TNT.

Après la disparition de France 4 et France Ô en août prochain, deux canaux seront laissés libres. Parmi les possibilités, celle de voir France Info migrer sur le canal 14, soit juste devant BFM TV. M6 et sa chaîne Gulli seraient également intéressés. S’agissant du canal 19, l’éventualité de l’arrivée d’une chaîne locale est envisagée depuis plusieurs mois. Dans cette optique, un projet de création d’une chaîne locale diffusée sur la TNT nationale serait en phase d’examen du côté du CSA, selon les informations de La Correspondance de la presse.

Cette nouvelle chaîne devrait être baptisée “La Chaîne des Territoires” (LCT) et mettrait l’accent par conséquent sur la vie des territoires. Au total, une vingtaine de chaînes sur cinquante du syndicat des télévisions locales à l’origine du projet seraient intéressées ainsi que quatre grands groupes de presse quotidienne régionale.

En parallèle, Guillaume Peltier député du Loir-et-Cher, va présenter ce jeudi selon Nice Matin, une résolution à l’Assemblée Nationale afin de demander l’attribution d’un canal de la TNT à la presse quotidienne régionale et aux télévisions locales. Le numéro deux des Républicains défend ce projet de création d’une chaîne des territoires et compte faire bouger les lignes. “Le projet de loi de réforme de l’audiovisuel doit être l’occasion de réparer une profonde injustice en posant les termes d’une revendication légitime : la diffusion gratuite des 50 chaînes de télévision locales et de la PQR sur un canal TNT », a t-il affirmé. Son objectif, que l’attribution de cette chaîne sur l’un des 32 canaux de la TNT se fasse « sans passer par un appel d’offres du CSA ».

Source : La Correspondance de la Presse via La Lettre de l’Audiovisuel, Nice Matin