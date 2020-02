Disney+ comptabilise déjà plus de 28 millions d’abonnés depuis son lancement

Le service de SVOD de Disney a réalisé une entrée fracassante sur le marché, avec 26.5 millions d’abonnés à la fin de l’année 2019.

Lors de l’annonce de ses résultats trimestriels, Disney a célébré le lancement de son service de SVOD, qui a “dépassé nos attentes les plus folles” d’après Bob Iger, PDG de l’entreprise. Si le rapport trimestriel fait bien état de 26.5 millions d’abonnés à la fin du mois de décembre, le PDG a annoncé que lundi dernier, le service comptabilisait 28.6 millions d’abonnés.

Un nombre impressionnant, surtout si l’on prends en compte le fait que le lancement ne concerne que cinq pays : les Etats-Unis, le Canada et le Pays-Bas depuis le 12 novembre 2019, et l’Australie et la Nouvelle-Zélande depuis le 19 novembre. On pouvait cependant s’y attendre, quand on sait qu’un jour après le lancement, Disney+ comptait déjà 10 millions d’abonnés.

Avec ces résultats, la firme peut être confiante avec le lancement prévu en Europe et notamment en France le 24 mars prochain. Et Disney ne prévoit pas de s’arrêter là, avec également une prévision de lancer son service Hulu à l’international en 2021.

Avec son catalogue et sa formule à prix cassé, Disney+ pourrait être un concurrent sérieux à Netflix une fois qu’il aura étendu son offre à l’international. Pour rappel, le géant de la SVOD comptabilise presque 7 millions d’abonnés en France, pour 167 millions d’abonnés dans le monde.

Source : The Verge