Clin d’oeil : Les photos de Lucas au siège de Free, qui a gagné une journée avec Xavier Niel et Thomas Reynaud

Nous vous en parlions il y a quelques jours, en juillet dernier était organisé le concours “One Day avec Xavier Niel & Thomas Reynaud” par myjobglasses, un site qui permet le rapprochement entre les étudiants post Bac et les entreprises. Le Jeu consistait à envoyer un message à Xavier Niel et Thomas Reynaud. Suite à l’envoi de ce message, l’étudiant était incité à rencontrer des Ambassadeurs Iliad/Free sur le site afin d’augmenter ses chances de remporter le jeu-concours.

Lucas, le gagnant de ce concours a été sélectionné il y a une semaine et c’est donc lundi qu’il a pu passer une journée au siège de Free à la rencontre de Xavier Niel et Thomas Reynaud, le Directeur Général d’Iliad/Free. Sur Twitter, My Job Glasses a indiqué que “Lucas était lundi chez Free. Il a assisté au WelcomeDay des nouveaux collaborateurs, échangé avec les équipes Free Mobile, Réseaux, Freebox et surtout rencontré Thomas Reynaud et Xavier Niel. Pour bien finir la journée, Lucas a décroché un entretien pour un stage”. Plusieurs photos de cette journée ont également été publiées.