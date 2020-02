MWC 2020 : le salon mondial de la mobilité perturbé par l’épidémie de coronavirus

Le salon mondial de la mobilité en Espagne rencontre quelques perturbations liées à l’épidémie de coronavirus en Chine.

Une épidémie de coronavirus a été rapportée en Chine. En plus de quelques décès, on parle de répercussions dans le secteur high-tech, sachant les géants de la tech font largement appel à la main d’oeuvre chinoise et que le pays est très présent dans le secteur high-tech. Il y a notamment les capacités de production des constructeurs de smartphones qui pourraient être impactées. On peut citer l’exemple Apple, surtout alors qu’un successeur de iPhone SE est pressenti d’ici peu.

Mais il y a également les absences annoncées au MWC de Barcelone, salon mondial de la mobilité qui se déroule chaque début d’année en Espagne et dont la prochaine édition se déroulera du 24 au 27 février. En effet, le Chinois ZTE et le Sud-coréen LG ont décidé d’annuler purement et simplement leurs conférences programmées à l’occasion de l’événement. Pour LG, le retrait de l’événement va jusqu’à l’annulation des stands sur place. Pour ZTE, seule la partie conférence est annulée. En parallèle, le programme de nettoyage sur place a été augmenté, tandis qu’un programme de sensibilisation des visiteurs a été prévu et que les effectifs médicaux seront revus à la hausse. Il s’agit de rassurer les exposants et les visiteurs.

